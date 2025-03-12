〈台幣〉股匯脫鉤！外資匯出翻貶收32.962元 探逾1個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-12 18:51

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台股今 (12) 日展開反彈，但股匯走勢不同調，受外資匯出影響，新台幣兌美元再度貶破 32.9 元關卡，終場收在 32.962 元、貶值 7.8 分，下探逾一個月新低，進逼 33 元整數大關，台北及元太外匯總成交值 17.43 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.89 元，盤中最低來到 32.97 元，外匯交易員指出，今天美元買盤主要來自外資昨天賣股尚未匯出的部位，午後投信也加入匯出，加重貶值力道，儘管部分出口商有進場拋匯，但仍敵不過買匯勢力。

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新台幣兌美元匯率終場貶值 7.8 分，收在 32.962 元，為今年 2 月 4 日以來的最低價，台北股匯走勢分歧。

台股今天開高震盪，台積電反彈上漲 17 元，以 988 元作收，其他電子權值股持穩，加權指數終場收在 22278.36 點，上漲 207.27 點，重新站回年線之上。

主要亞幣對美元今天互有升貶，根據央行統計，日元重貶 1.11%，新台幣貶值 0.24%，人民幣及新加坡幣皆貶 0.19%，韓元則升值 0.09%。美元指數小漲 0.06%。