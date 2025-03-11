〈台幣〉外資匯出踩剎車 貶轉升收全日最高32.884元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-11 19:54

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川普關稅政策恐導致企業營運成本提高，引發經濟衰退疑慮，台股今 (11) 日一度急殺逾 600 點，外資早盤同步匯出，使得新台幣兌美元直逼 33 元整數大關，但外資下午縮手，出口商伺機拋匯，助攻匯價由貶轉升，終場以 32.884 元作收，升值 3.6 分，台北及元太外匯總成交值縮至 16.48 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.91 元，最低下探 32.984 元、貶值 6.4 分，續寫逾一個月來新低，不過，台股低接買盤出籠後，跌勢逐漸收斂，外資在匯市也轉趨觀望，新台幣匯率收盤價為全日最高 32.884 元，升值 3.6 分。

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根據央行統計，美元指數轉為下跌 0.4%，而人民幣今天勁揚 0.49%，成為最強亞幣；由於恐慌指數 VIX 飆升，大量資金湧入日元，帶動升值 0.44%；新台幣升值 0.11%；新加坡幣升值 0.08%；韓元亦小升 0.05%。

川普關稅政策掀起市場恐慌，擔憂美國經濟表現恐進一步放緩，在不確定性持續下，投資人大舉拋售美股，美債殖利率應聲下跌。