衝擊新茶飲美股第一股！霸王茶姬要赴美IPO了

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-12 17:30

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近日，素有「中國第一網紅奶茶」之稱的霸王茶姬赴美上市備案獲得中國證監會許可一事引發廣泛關注，在其他新茶飲品牌紛紛選擇港股 IPO 的情況下，霸王茶姬成為中國新消費 4 年來首個敢去美股闖蕩的奶茶公司。若順利，不僅會打開中國新式茶飲熱銷全球的大門，也會讓中國新消費被全球聚焦。

中國《投資家》雜誌報導，自「故事大王」、前瑞幸咖啡董事長陸正耀在美股搞出 22 億元財務造假大案以來，中概股在美股命運變得撲朔迷離，導致近幾年，無新消費公司敢去美股 IPO，而蜜雪集團 (02097-HK) 不久前在港股上市前「凍資」破兆港元刷新歷史，震撼全球資本市場，就像提振科技的 DeepSeek 一樣提振消費領域，昔日消費最大風口、資本市場屢戰屢敗的新式茶飲率先獲益，紛紛吹響 IPO 號角。

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新消費賽道的特點是，融資多、規模大、資產重、短期獲利不穩定，使得部分公司去 A 股上市無望，於是把夢想寄託到港股身上，但港股過去不太喜歡新消費，尤其新式茶飲，因前述特點對應著「對賭、泡沫大、負債高、燒錢行銷。

霸王茶姬則是將 IPO 目標放到新式茶飲不敢賭的美股。事實上，在赴美上市前，霸王茶姬就多次曝出 IPO 消息，但紛紛定性為「假消息」。當時有兩種說法，一是資本市場對新式茶飲「用腳投票」，霸王茶姬會被壓低估值，不想重蹈「前浪」的覆轍，二是霸王茶姬創辦人張俊傑野心很大，一直在找合適時間奔赴美股。

張俊傑野心確實很大，去年他曾喊出銷售額今年總體超越星巴克中國，當時霸王茶姬雖未爆紅，但也算新式茶飲裡一家「獨特」路線公司。獨特之處在於，常喝奶茶不健康，它們卻要做一杯零添加、低脂、熱量低攝入的健康奶茶。

霸王茶姬一直沒對標同行，而是「跨界」對標賣咖啡的星巴克，在於星巴克的品牌溢價空間大，美股市場星巴克市值 1148.68 億美元，約 8334 億元人民幣。

做一家全球化的新式茶飲品牌，是張俊傑給霸王茶姬定的新目標。

2024 年巴黎奧運會開戰，霸王茶姬押寶中國首個女網奧運冠軍鄭欽文，結果一戰「封神」。配合激烈的行銷佈局，霸王茶姬在互聯網知名度飆升，火得一塌糊塗，線下門市也呈現「年輕人排隊購買的熱鬧景象」。靠著鄭欽文，霸王茶姬取代喜茶登頂「中國第一網紅奶茶」。

品牌價值觀輸出層面，霸王茶姬強調「東方茶文化」，給年輕人普及茶飲知識。這家公司在新式茶飲方向玩出另一種「境界」，一下跳出「奶茶的固有形態」。

一位創投人士曾說：「霸王茶姬打出了新概念，與其它新式茶飲公司已經不在一個賽道了。」

霸王茶姬將自身放到一個高位，戰略圍繞在「狙擊星巴克、超越星巴克、取代星巴克」。

2018 年，成立剛一年的霸王茶姬決定一邊抓中國市場，一邊成立海外事業部向全球滲透。目前，霸王茶姬在全球擁有超 150 家門市，在美國也組建一支本土化團隊，輸出「東方茶文化」。

霸王茶姬在海外的目標很明確，就是讓外國人愛上東方茶飲，最新計畫則是征服美國，第一步便是美國 IPO。只要上市，再配合美國本土化團隊及高超的行銷策略，美國年輕人就會為中國奶茶買單。美國本土化團隊在調研中，已逐步掌握美國人的需求。