全球汽車業十年來最大股權再融資案誕生！比亞迪完成H股435億港元配售

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-12 09:50

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK)周二 (11 日) 晚間發佈公告表示，該公司成功按配售價 335.2 港元向不少於六名的承配人配發及發行合計 1.3 億股新 H 股，佔經配發及發行配售股份後擴大的已發行 H 股總數的 10.57%，經扣除佣金和估計費用後的配售所得款項淨額為 433.83 億港元(約 1857 億台幣)。

業內人士介紹，此次 H 股閃電配售是過去 10 年全球汽車業規模最大的股權再融資專案，也是全球汽車業史上規模最大的閃電配售專案，更是香港市場有史以來規模第二大的閃電配售專案，以及香港市場工業領域史上規模最大的閃電配售專案。

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比亞迪 H 股配售受到海內外機構熱切關注。花旗指出，比亞迪在港配售所得資金將用於支援海外擴張、研發、補充營運資金以及一般企業用途。比亞迪有能力在 AI 及機械人發展早期階段「燒錢」，同時亦可開展大規模海外擴張。

根據港交所數據，花旗在比亞迪股份的持股比例於 3 月 4 日從 5.93% 升至 6.40%。

里昂證券亦表示，維持比亞迪「高度確信跑贏大盤」評等，將比亞迪 H 股目標價由 443 港元上調至 483 港元，比亞迪在中國市場日益領先的地位及強勁的出口動能，將推動短期獲利超出預期，並為長期成功奠定基礎。

里昂預期，比亞迪股價有超過 32% 的上漲空間，因當前估值尚未完全反映比亞迪技術護城河，以及出口利潤提升所帶來的重新評價趨勢。

國海證券也出具研究報告說，「融資賦能，加速國際化與智慧化雙輪驅動，本次融資將助力公司在新能源汽車國際化領域的戰略佈局」，並稱此舉有望加速公司在海外產能建設、通路佈局、品牌力強化等方面的步伐，推動公司出海業務實現跨越式增長。在智慧化和高端化領域，本次融資將助力公司全方位提升技術實力，把握下半場智能化發展的重要機遇，並持續推出滿足消費者多元化需求的產品，塑造新能源時代的世界級品牌。

長江證券還說，在比亞迪智慧化大戰略下，2 月開始智駕車型密集落地，有望複製 2024 年 DM5.0 週期，開啟新一輪強勢新車週期，站穩主流市場。規模效應加持下，隨著出海與高端化放量，獲利能力有望持續提升。

在比亞迪拿下巨額融資的同時，中國汽車市場的混戰正進一步加劇。

中國乘聯會日前公佈的 2 月汽車零售銷量榜單數據顯示，國內狹義乘用車市場零售銷量達到 138.2 萬輛，年增率 25.6%，但月減 26.4%，今年前兩月累計銷量為 317.6 萬輛，年增率 1.1%，其中 2 月廠商批發銷量排名第一的仍是比亞迪，銷量 31.82 萬輛，年增 161.4%，斷崖式領先其他廠商。

降價成為汽車市場混戰的重要手段之一。根據乘聯會統計，今年前兩個月共有 28 款車型降價，其中新能源汽車 20 款，前兩月總體乘用車市場新車平均降幅達 3 萬人民幣，降幅 12.6%，新能源車新上市車款降幅平均達 3 萬人民幣，降幅達 13%。