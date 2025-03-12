4000人砍2000人！美教育部趕周四前 裁員一半人力

鉅亨網編譯許家華 2025-03-12 08:33

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CNN 報導，美國教育部預計將裁減一半的員工，因為多個聯邦機構急於在川普總統的截止日期 (周四) 前提交第二輪大規模裁員計畫。

為了滿足川普的要求，幾個機構已開始實施提前退休計畫，向同意離職的員工提供高達 25,000 美元的一次性付款（稅前）。這些機構包括人事管理辦公室、社會安全管理局和健康與公共服務部（包括食品藥品監督管理局）。

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人力資源專家表示，這些買斷計畫結合了另一項降低提前退休資格要求的計畫，成為一種較低摩擦的方式，幫助各機構在截止日期前達成目標。

據報導，美國教育部將於周二晚間開始裁減約 4,000 名員工中的一半。路透社此前報導，該部門的辦公室因「安全原因」被命令從周二晚至周三關閉，但類似的關閉措施曾是美國國際開發署和消費者金融保護局總部關閉的前兆。

川普政府面臨眾多訴訟，因為在首波大規模裁員中解雇了數千名試用期員工，並解散了如美國國際開發署和消費者金融保護局等整個部門。

所有美國政府機構已被要求在周四之前制定大規模裁員計畫，這是川普前所未有的政府改革運動的一部分，由其首席顧問、全球首富馬斯克 (Elon Musk) 領導此項工作。

根據路透社報導，管理政府財產的總務管理局也正在尋求批准向員工提供買斷付款。證券交易委員會已經提供高達 50,000 美元的獎金。

人力資源和公共治理專家表示，買斷計畫的吸引力在於其自願性，並且不易受到法律挑戰。接受該計畫的員工如果在五年內接受另一份政府工作，必須償還這筆款項。

「如果你的策略是讓儘可能多的人自願離開，這樣可以減少法院命令和長期反對的風險。」密西根大學公共政策教授唐 · 莫伊漢說。

尚未有機構正式提交裁員計畫

目前只有幾個機構對媒體透露其第二輪裁員計畫的裁減員工人數，包括退伍軍人事務部，計劃裁減超過 80,000 名員工，以及國家海洋和大氣管理局，計劃裁減 1,029 名員工，但儘管截止日期迫在眉睫，尚未有任何機構向人事管理辦公室提交裁員計畫，該辦公室負責彙總數據。人事管理辦公室拒絕評論。

根據知情人士的說法，人事管理辦公室已向約 650 名員工提供了一次性付款。員工必須在 3 月 12 日之前回覆。

在總務管理局，員工在周一被告知，人事管理辦公室已批准向所有合格員工提供提前退休計畫，並稱「新的總務管理局將更加精簡、高效，並專注於效率和高價值成果。」

3 月 10 日，食品藥品監督管理局的人力資源部門向其 19,000 名員工發送電子郵件，宣布 3 月 14 日（周五）為選擇自願離職計畫的截止日期。接受該計畫的員工必須在 4 月 19 日之前退休，且不會延長。

周一晚間，健康與公共服務部提高了先前的自願離職計畫報酬，增加了接受該計畫的員工將獲得兩個月的全額工資，此外還有獎金。

全國聯邦員工聯盟執行董事史蒂夫 · 倫卡特表示，川普政府正在利用「合法的計畫進一步削弱機構完成其使命的能力。」

人事管理辦公室拒絕對倫卡特的評論作出回應。

各機構裁員計畫列表