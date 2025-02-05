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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至7.82元，預估目標價為174.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.21元下修至7.82元，其中最高估值10.35元，最低估值6.03元，預估目標價為174.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.35(10.35)17.519.520.6
最低值6.03(6.03)7.539.7512.54
平均值8.32(8.36)11.9615.316.57
中位數7.82(8.21)11.4815.2616.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,600.00億1,600.00億1,317.41億
最低值1,151.11億1,013.93億1,317.41億
平均值1,341.10億1,326.41億1,317.41億
中位數1,304.96億1,338.16億1,317.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-15.1315.2428.1223.6310.08
營業收入691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.58億1,385.18億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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