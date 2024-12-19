鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至8.92元，預估目標價為174.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.14元下修至8.92元，其中最高估值12.21元，最低估值7.41元，預估目標價為174.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.21(12.21)
|13.3
|17.82
|13.5
|最低值
|7.41(7.41)
|6.58
|9.28
|10.86
|平均值
|9.22(9.25)
|9.05
|12.92
|12.18
|中位數
|8.92(9.14)
|8.91
|12.47
|12.18
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,469.46億
|1,600.00億
|1,600.00億
|最低值
|1,308.00億
|1,086.76億
|1,021.96億
|平均值
|1,389.36億
|1,339.93億
|1,333.51億
|中位數
|1,385.34億
|1,348.97億
|1,353.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.97
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|營業收入
|1,233.80億
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.58億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至8.98元，預估目標價為175.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至9.1元，預估目標價為175.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至9.5元，預估目標價為176.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至9.14元，預估目標價為174.00元
上一篇
下一篇