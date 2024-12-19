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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至8.92元，預估目標價為174.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.14元下修至8.92元，其中最高估值12.21元，最低估值7.41元，預估目標價為174.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.21(12.21)13.317.8213.5
最低值7.41(7.41)6.589.2810.86
平均值9.22(9.25)9.0512.9212.18
中位數8.92(9.14)8.9112.4712.18

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,469.46億1,600.00億1,600.00億
最低值1,308.00億1,086.76億1,021.96億
平均值1,389.36億1,339.93億1,333.51億
中位數1,385.34億1,348.97億1,353.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.97-15.1315.2428.1223.63
營業收入1,233.80億691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.58億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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