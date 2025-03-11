鉅亨速報 - Factset 最新調查：安海斯-布希英博BUD-US的目標價調升至74.5元，幅度約7.97%
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對安海斯-布希英博(BUD-US)提出目標價估值：中位數由69元上修至74.5元，調升幅度7.97%。其中最高估值79元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予安海斯-布希英博評價：積極樂觀22位、保持中立4位、保守悲觀0位。
安海斯-布希英博今(11日)收盤價為62.35元。近5日股價上漲7.97%，標普指數下跌4.02%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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