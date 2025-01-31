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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安海斯-布希英博BUD-US的目標價調降至66.5元，幅度約4.66%

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對安海斯-布希英博(BUD-US)提出目標價估值：中位數由69.75元下修至66.5元，調降幅度4.66%。其中最高估值79元，最低估值53元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予安海斯-布希英博評價：積極樂觀19位、保持中立7位、保守悲觀0位。

安海斯-布希英博今(31日)收盤價為49.83元。近5日股價上漲4.66%，標普指數下跌0.78%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BUD市場預估目標價

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