search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估上修至2.39元，預估目標價為41.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.06元上修至2.39元，其中最高估值2.95元，最低估值1.59元，預估目標價為41.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.95(2.95)3.553.32
最低值1.59(0.82)2.973.32
平均值2.26(2.06)3.283.32
中位數2.39(2.06)3.213.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值173.34億188.73億161.63億
最低值151.51億161.11億161.63億
平均值165.16億171.32億161.63億
中位數166.72億167.18億161.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.9214.889.163.561.57
營業收入97.41億204.45億210.83億180.68億156.32億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSX

相關行情

台股首頁我要存股
美國鋼鐵36.213.04%

延伸閱讀


Empty