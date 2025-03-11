鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估上修至2.39元，預估目標價為41.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美國鋼鐵(X-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.06元上修至2.39元，其中最高估值2.95元，最低估值1.59元，預估目標價為41.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.95(2.95)
|3.55
|3.32
|最低值
|1.59(0.82)
|2.97
|3.32
|平均值
|2.26(2.06)
|3.28
|3.32
|中位數
|2.39(2.06)
|3.21
|3.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|173.34億
|188.73億
|161.63億
|最低值
|151.51億
|161.11億
|161.63億
|平均值
|165.16億
|171.32億
|161.63億
|中位數
|166.72億
|167.18億
|161.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.92
|14.88
|9.16
|3.56
|1.57
|營業收入
|97.41億
|204.45億
|210.83億
|180.68億
|156.32億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋼鐵(X-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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