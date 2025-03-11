華爾街日報披露：川普、習近平擬6月舉行「生日高峰會」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-11 10:10

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知情人士透露，美中兩國已開始討論美國總統川普與中國國家主席習近平 6 月可能在美國舉行「生日峰會」（birthday summit）的事宜。

據《華爾街日報》周一（10 日）報導，上述消息人士說，目前雙方處於初步討論階段。知情人士提醒，目前雙方還沒有敲定任何事情。白宮不予置評。中國大使館未回覆置評請求。

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習近平生於 1953 年 6 月 15 日，而川普生於 1946 年 6 月 14 日。

《華爾街日報》指出，對習近平來說，前往華府可能會面臨風險：他可能會被視為向川普屈服。參與峰會相關討論的中國官員也擔心出現類似 2 月 28 日烏克蘭總統澤倫斯基在橢圓形辦公室遭公開斥責的一幕。

消息人士稱，這就是為什麼中國政府對川普前往北京舉行峰會表現出更大興趣。

隨著中國面臨的經濟壓力增大，北京對談判以避免或至少減緩美國額外加徵關稅和技術限制措施有著濃厚興趣。了解北京想法的知情人士透露，中國希望兩國領導人舉行峰會能夠幫助啟動這一進程。

自川普今年 1 月就任總統以來，已放話要對墨西哥和加拿大加徵關稅，但隨後他又暫停這項計畫。美國政府還揚言要對歐洲等貿易夥伴徵收進口關稅。到目前為止，中國是唯一一個實際上已經面臨川普全面加徵關稅的國家。