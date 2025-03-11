美國和烏克蘭代表11日在沙國見面 這次能談攏嗎？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-11 09:40

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繼 2 月 28 日烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在白宮不歡而散之後，美烏雙方齟齬不斷。

隨後消息傳出，美烏雙方周二（11 日）將在沙烏地阿拉伯見面，繼續討論美烏礦產協議，並就俄烏和談相關問題協調立場。目前美烏雙與會官員已經抵達沙國。

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目前公布的最新內容顯示，美烏會談將繼續討論礦產協議和俄烏和談問題，包括美國對烏援助。

根據美國中東問題特使威特科夫周一最新表態，預計本周烏克蘭問​​題將取得實質性進展，希望本周能與烏克蘭達成礦產協議。

另據美國國務卿盧比歐在前往沙國吉達途中對媒體透露的內容，他希望能夠解決美國暫停向烏克蘭提供援助的問題。他還表示，礦產協議仍有更多細節有待制定。

此外，《法新社》周一援引匿名烏克蘭官員的話報導稱，烏克蘭和美國官員舉行會談期間，將提議先與俄羅斯達成海空停戰，因為這樣的方案容易實施。

據中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員張弘的分析，沙國會談是一個高層級外交對話，說明美烏雙方願意對未來俄烏和平的一些具體細節問題進行交流。

張弘表示，在美國一度暫停與烏克蘭共享情報後，烏克蘭承受巨大外交和安全壓力，其間雙方一些分歧被壓制下去，烏克蘭只能接受別人安排的和平方案。這次可能會涉及一些形式上的安全保障，美國可能會恢復對烏克蘭的軍援，畢竟美國希望迅速達成和平。

張弘研判，面對美國強勢，為了維持烏美關係，烏方勢必做出巨大犧牲。

張弘認為，烏克蘭總統澤倫斯基在白宮與美國總統川普吵崩後，感受到他難以承受不簽礦產協議對烏克蘭造成的影響和負面效應。美國停止對烏軍售、停止與烏方共享情報，都是致命壓力。因此他迅速在這個問題上讓步了。

張弘指出，對烏克蘭而言，礦產協議是維持美烏脆弱軍事外交合作關係的基礎條件。至於未來烏克蘭能失去什麼，烏克蘭已經無暇顧及了，畢竟安全是當下烏克蘭最核心的訴求。離開美國，烏軍很難堅持下去。

英國皇家國際問題研究所專家則認為，本屆美國政府和烏克蘭政府之間的立場存在根本矛盾，俄烏衝突仍有可能持續一段時間。

英國皇家國際問題研究所俄羅斯 - 歐亞和歐洲項目主任尼克西表示，對美國人來說，一個糟糕的協議總比沒有協議好；但對烏克蘭人來說，一個糟糕的協議比沒有協議更糟糕。這是兩者之間的根本矛盾。因此，需要打破某種僵局，美烏才能向前推進。