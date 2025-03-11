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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至2.8元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 02:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.87元下修至2.8元，其中最高估值8.04元，最低估值1.6元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.04(8.04)9.2611.2213.3
最低值1.6(1.6)2.042.43.41
平均值3.29(3.33)3.664.416.72
中位數2.8(2.87)3.373.633.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值279.61億307.86億328.80億345.12億
最低值254.28億272.80億303.12億328.61億
平均值264.33億288.69億314.63億338.49億
中位數262.75億291.50億314.55億341.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-8.12-3.090.641.372.74
營業收入18.61億62.68億166.81億227.49億231.56億

詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYV

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