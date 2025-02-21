鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝LYV-US的目標價調升至160元，幅度約5.26%
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對理想國演藝(LYV-US)提出目標價估值：中位數由152元上修至160元，調升幅度5.26%。其中最高估值180元，最低估值137元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予理想國演藝評價：積極樂觀19位、保持中立2位、保守悲觀0位。
理想國演藝今(21日)收盤價為152.32元。近5日股價上漲5.26%，標普指數上漲0.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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