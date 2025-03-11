鉅亨速報 - Factset 最新調查：CubeSmart(CUBE-US)EPS預估下修至1.61元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 00:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對CubeSmart(CUBE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.61元，其中最高估值1.79元，最低估值1.57元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.79(1.79)
|1.86
|1.98
|1.81
|最低值
|1.57(1.57)
|1.56
|1.66
|1.81
|平均值
|1.65(1.66)
|1.68
|1.79
|1.81
|中位數
|1.61(1.65)
|1.66
|1.75
|1.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.23億
|11.95億
|12.78億
|13.74億
|最低值
|10.34億
|10.70億
|8.45億
|13.74億
|平均值
|10.95億
|11.42億
|11.33億
|13.74億
|中位數
|11.07億
|11.55億
|12.05億
|13.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.85
|1.09
|1.29
|1.82
|1.72
|營業收入
|6.79億
|8.23億
|10.10億
|10.50億
|10.66億
詳細資訊請看美股內頁：
CubeSmart(CUBE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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