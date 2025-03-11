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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CubeSmart(CUBE-US)EPS預估下修至1.61元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 00:16


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對CubeSmart(CUBE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.61元，其中最高估值1.79元，最低估值1.57元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.79(1.79)1.861.981.81
最低值1.57(1.57)1.561.661.81
平均值1.65(1.66)1.681.791.81
中位數1.61(1.65)1.661.751.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.23億11.95億12.78億13.74億
最低值10.34億10.70億8.45億13.74億
平均值10.95億11.42億11.33億13.74億
中位數11.07億11.55億12.05億13.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.851.091.291.821.72
營業收入6.79億8.23億10.10億10.50億10.66億

詳細資訊請看美股內頁：
CubeSmart(CUBE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCUBE

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