鉅亨速報 - Factset 最新調查：CubeSmart(CUBE-US)EPS預估下修至1.71元，預估目標價為47.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對CubeSmart(CUBE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.71元，其中最高估值1.8元，最低估值1.63元，預估目標價為47.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.8(1.8)
|1.86
|1.79
|1.86
|最低值
|1.63(1.66)
|1.65
|1.78
|1.86
|平均值
|1.71(1.74)
|1.74
|1.79
|1.86
|中位數
|1.71(1.75)
|1.7
|1.79
|1.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.22億
|11.95億
|12.52億
|13.51億
|最低值
|9.20億
|10.70億
|12.32億
|13.51億
|平均值
|10.64億
|11.33億
|12.42億
|13.51億
|中位數
|10.88億
|11.55億
|12.42億
|13.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.85
|1.09
|1.29
|1.82
|1.72
|營業收入
|6.79億
|8.23億
|10.10億
|10.50億
|10.66億
詳細資訊請看美股內頁：
CubeSmart(CUBE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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