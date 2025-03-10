鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調升至16.59元，幅度約7.95%
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)提出目標價估值：中位數由15.37元上修至16.59元，調升幅度7.95%。其中最高估值18.65元，最低估值13.6元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Takeda Pharmaceutical Co - ADR評價：積極樂觀8位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Takeda Pharmaceutical Co - ADR今(10日)收盤價為15.145元。近5日股價上漲7.95%，標普指數下跌3.1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為15.55元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.28元，預估目標價為15.04元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為15.04元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為15.37元
上一篇
下一篇