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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調升至16.59元，幅度約7.95%

鉅亨網新聞中心 2025-03-10 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)提出目標價估值：中位數由15.37元上修至16.59元，調升幅度7.95%。其中最高估值18.65元，最低估值13.6元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Takeda Pharmaceutical Co - ADR評價：積極樂觀8位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Takeda Pharmaceutical Co - ADR今(10日)收盤價為15.145元。近5日股價上漲7.95%，標普指數下跌3.1%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TAK市場預估目標價

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