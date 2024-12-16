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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為15.55元

鉅亨網新聞中心 2024-12-16 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.28元下修至0.27元，其中最高估值0.43元，最低估值0.14元，預估目標價為15.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.43(0.43)0.750.871.54
最低值0.14(0.14)0.170.190.3
平均值0.26(0.26)0.450.620.86
中位數0.27(0.28)0.520.660.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值309.04億306.54億312.47億324.61億
最低值274.65億284.15億290.52億301.14億
平均值294.24億296.37億301.90億310.20億
中位數295.68億295.86億302.90億306.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.131.130.650.750.32
營業收入302.71億301.52億317.60億297.19億294.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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