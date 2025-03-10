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鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至2.8元，預估目標價為393.34元

鉅亨網新聞中心 2025-03-10 20:15


根據FactSet最新調查，共51位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.86元下修至2.8元，其中最高估值4.67元，最低估值1.58元，預估目標價為393.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.67(4.67)7.3113.7112.55
最低值1.58(1.58)2.052.132.45
平均值2.88(2.91)3.834.966.89
中位數2.8(2.86)3.534.697.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,287.11億1,643.82億2,633.46億2,764.66億
最低值933.69億1,006.10億1,033.09億1,486.40億
平均值1,124.00億1,359.55億1,635.77億2,136.70億
中位數1,125.47億1,336.45億1,612.78億2,106.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.211.633.624.302.04
營業收入315.36億538.23億814.62億967.73億976.90億

詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTSLA

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