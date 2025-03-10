鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至2.8元，預估目標價為393.34元
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 20:15
根據FactSet最新調查，共51位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.86元下修至2.8元，其中最高估值4.67元，最低估值1.58元，預估目標價為393.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.67(4.67)
|7.31
|13.71
|12.55
|最低值
|1.58(1.58)
|2.05
|2.13
|2.45
|平均值
|2.88(2.91)
|3.83
|4.96
|6.89
|中位數
|2.8(2.86)
|3.53
|4.69
|7.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,287.11億
|1,643.82億
|2,633.46億
|2,764.66億
|最低值
|933.69億
|1,006.10億
|1,033.09億
|1,486.40億
|平均值
|1,124.00億
|1,359.55億
|1,635.77億
|2,136.70億
|中位數
|1,125.47億
|1,336.45億
|1,612.78億
|2,106.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|1.63
|3.62
|4.30
|2.04
|營業收入
|315.36億
|538.23億
|814.62億
|967.73億
|976.90億
詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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