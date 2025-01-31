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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為15.37元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.28元下修至0.27元，其中最高估值0.43元，最低估值0.14元，預估目標價為15.37元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.43(0.43)0.750.861.89
最低值0.14(0.14)0.170.20.3
平均值0.26(0.26)0.470.621
中位數0.27(0.28)0.510.70.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值303.39億310.47億322.99億334.05億
最低值273.85億283.32億277.38億300.69億
平均值294.50億296.07億300.69億309.08億
中位數296.76億295.96億300.92億304.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.131.130.650.750.32
營業收入302.71億301.52億317.60億297.19億294.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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