鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔AMT-US的目標價調升至235元，幅度約4.44%
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國電塔(AMT-US)提出目標價估值：中位數由225元上修至235元，調升幅度4.44%。其中最高估值250元，最低估值204元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予美國電塔評價：積極樂觀19位、保持中立5位、保守悲觀0位。
美國電塔今(10日)收盤價為214.69元。近5日股價上漲4.44%，標普指數下跌3.1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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