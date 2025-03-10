search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔AMT-US的目標價調升至235元，幅度約4.44%

鉅亨網新聞中心 2025-03-10 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國電塔(AMT-US)提出目標價估值：中位數由225元上修至235元，調升幅度4.44%。其中最高估值250元，最低估值204元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予美國電塔評價：積極樂觀19位、保持中立5位、保守悲觀0位。

美國電塔今(10日)收盤價為214.69元。近5日股價上漲4.44%，標普指數下跌3.1%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股AMT市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
美國電塔2151.28%

延伸閱讀


Empty