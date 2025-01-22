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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔(AMT-US)EPS預估下修至4.13元，預估目標價為236.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美國電塔(AMT-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.19元下修至4.13元，其中最高估值6.37元，最低估值3.43元，預估目標價為236.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.37(7.02)7.317.657.82
最低值3.43(3.43)6.376.887.82
平均值4.55(4.74)6.77.217.82
中位數4.13(4.19)6.667.197.82

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值111.16億106.24億111.73億114.95億
最低值100.76億101.72億105.82億114.95億
平均值105.27億103.15億108.31億114.95億
中位數107.63億103.06億108.11億114.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.795.663.823.18
營業收入80.42億93.57億107.11億111.44億

詳細資訊請看美股內頁：
美國電塔(AMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMT

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