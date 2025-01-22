鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔(AMT-US)EPS預估下修至4.13元，預估目標價為236.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美國電塔(AMT-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.19元下修至4.13元，其中最高估值6.37元，最低估值3.43元，預估目標價為236.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.37(7.02)
|7.31
|7.65
|7.82
|最低值
|3.43(3.43)
|6.37
|6.88
|7.82
|平均值
|4.55(4.74)
|6.7
|7.21
|7.82
|中位數
|4.13(4.19)
|6.66
|7.19
|7.82
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|111.16億
|106.24億
|111.73億
|114.95億
|最低值
|100.76億
|101.72億
|105.82億
|114.95億
|平均值
|105.27億
|103.15億
|108.31億
|114.95億
|中位數
|107.63億
|103.06億
|108.11億
|114.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.79
|5.66
|3.82
|3.18
|營業收入
|80.42億
|93.57億
|107.11億
|111.44億
詳細資訊請看美股內頁：
美國電塔(AMT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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