鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔(AMT-US)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為220.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16
根據FactSet最新調查，共1位分析師，對美國電塔(AMT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.91元上修至4.82元，其中最高估值4.82元，最低估值4.82元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.82(6.37)
|7.31
|7.51
|8
|最低值
|4.82(2.92)
|5.15
|5.61
|7.46
|平均值
|4.82(4.3)
|6.45
|7.05
|7.66
|中位數
|4.82(3.91)
|6.54
|7.19
|7.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.03億
|109.15億
|113.14億
|116.93億
|最低值
|101.72億
|105.94億
|109.90億
|116.93億
|平均值
|102.65億
|107.62億
|111.29億
|116.93億
|中位數
|102.52億
|107.85億
|110.30億
|116.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.79
|5.66
|3.82
|3.18
|營業收入
|80.42億
|93.57億
|107.11億
|111.44億
詳細資訊請看美股內頁：
美國電塔(AMT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 美國電塔(AMT-US)大漲5.07%，報189.47美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔(AMT-US)EPS預估下修至4.13元，預估目標價為236.00元
- 盤中速報 - 美國電塔(AMT-US)大漲5.11%，報201.82美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估下修至0.54元，預估目標價為14.15元
上一篇
下一篇