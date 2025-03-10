泰國政府力拚經濟成長逾3% 祭出44億美元刺激方案

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-10 17:20

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泰國政府於周一 (10 日) 表示，有信心透過強勁的上半年表現，以及總值 1500 億泰銖 (約 44 億美元) 的刺激計畫和措施，推動今年經濟成長超越 3% 的目標。這些措施包括下一階段的指標性「數位錢包」計畫，預計將在第三季底前實施。

副財政部長 Paopoom Rojanasakul 強調，「我們已準備充足的彈藥」，並補充說，支出將會明智且適時地運用。

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泰國政府將經濟成長的希望寄託在總額高達 4500 億泰銖 (約 133 億美元) 的「數位錢包」計畫上，該計畫旨在向約 4500 萬人發放 1 萬泰銖 (約 300 美元)，以期能為自疫情以來一直掙扎的經濟注入活力。

儘管約三分之一的款項已透過現金支付，但泰國中央銀行總裁指出，消費仍然是一個問題，並表示並非所有先前階段的補助款都被用於消費，部分資金被用於償還貸款。

泰國去年第四季的經濟成長率為 3.2%，低於預期，全年經濟成長率為 2.5%，不僅低於預期，也落後於其他國家。

財政部長 Pichai Chunhavajira 周一表示，下一階段的補助計畫是執政黨競選政見的關鍵部分，將透過手機應用程式向 270 萬名 16 至 20 歲的年輕人發放款項，並將於第二季開始實施。

副財政部長 Julapun Amornvivat 表示，透過使用數位平台，下一階段預計將更有效。他進一步解釋，「因為我們使用的是數位錢包的機制，它可以控制並將資金導向我們更希望流向的地方」。