〈台幣〉股匯齊挫 重貶8.6分失守32.9關卡 探逾1個月新低
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-10 19:20
聯準會主席鮑爾重申短期內不急於降息，加上川普關稅不確定性加劇，台北股匯今 (10) 日上演雙殺走勢，加權指數跌逾百點，新台幣兌美元失守 32.9 元關卡，終場貶 8.6 分、收 32.92 元，探逾 1 個月新低，台北及元太外匯總成交值 17.61 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.84 元，盤中最高來到 32.826 元、最低下探 32.932 元。
觀察主要亞幣對美元表現，根據央行統計，韓元重貶 0.56%，人民幣驟貶 0.35%，新台幣貶值 0.26%，新加坡幣小貶 0.04%，日元則受惠升息題材，升值 0.05%，在亞幣中獨強。美元指數小漲 0.04%。
台股今天震盪走弱，終場下跌 116.92 點，收在 22459.15 點，權王台積電失守千元關卡，終場收在 998 元，聯發科大跌近 5%；傳產表現相對強勢，包括鋼鐵、食品股，另外，金融族群中的產險股、記憶體族群也獲買盤青睞。
聯準會主席鮑爾於在紐約芝加哥大學布斯商學院發表演說，強調美國經濟狀況良好，儘管面臨不確定性，短期內不急於降息。10 年期美債殖利率收於近 2 週以來最高。
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