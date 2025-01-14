提升觀光吸引力 泰國批准賭場和賭博合法化草案

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-14 11:40

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泰國為提振觀光，參考新加坡的範例，周一 (13 日) 批准一項賭博及賭場合法化的法案，可望帶入 2200 億泰銖旅遊收入。

該法案旨在促進泰國的旅遊業、就業及投資，將提交至泰國議會審理，若獲得通過，將允許在大型娛樂中心內進行賭博。

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新總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）表示，吸引國際觀光客以刺激觀光和經濟，一直是泰國政府的主要政策目標，這項政策可望刺激經濟、觀光、投資和就業，為泰國帶來更多稅收和收入。

泰國財政部預估，這項政策可以提升 5% 到 10% 觀光客人次，帶來觀光收入約 1200 億至 2200 億泰銖，並增加 9000 個到 1 萬 5000 個工作機會。

根據草案，如果泰國賭博合法化，將只能在賭場內進行，線上賭博仍然是非法，屆時還將設置進入賭場的規定，綜合型娛樂設施會設在交通便利的地方，一旦選定位置，政府會根據周遭狀況決定是否要建設其他設施，例如主題公園、會展中心或是室內體育場等。

對於賭場合法化帶來的弊端，貝東塔表示，在新加坡的娛樂綜合體中，賭場佔比僅 10%，其餘 80%-90% 為其他旅遊項目。

關於法案是否會影響泰國的國家形象，貝東塔指出，目前泰國的非法賭博問題已十分普遍，她希望透過合法化打擊非法活動，對博彩業進行更好的監管。她建議應盡快將法案提交議會，並承諾將加強和民眾的溝通。