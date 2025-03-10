全球資金正在「高低切換」 歐股、陸股大展吸金魅力

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-10 13:00

‌



今年以來全球資產正在進行「高低切換」，過去 2 年表現優異的美、日即印度股市出現劇烈調整，中國與歐洲股市則走強。多家機構認為，歐洲股市的估值修復，以及中國資產的價值重估，可望成為未來全球資本配置的重要主旋律。

興業證券近期發布的研究報告指出，過去兩年，美國、日本、印度股市成為全球資金的投資共識，已經累積了較大漲幅；而今年以來，全球資金正加速進行再配置，中國、歐洲等股市領先全球。

‌



Choice 數據顯示，2023 年初至 2024 年底，美國、日本和印度股市在全球市場中表現遙遙領先。其中，那斯達克指數以 84.5% 的漲幅排名首位；標普 500、日經 225 和孟買 Sensex30 分別上漲 53.19%、52.88%、28.43%。

然而，今年以來排行大洗牌，截至 3 月 7 日，俄羅斯 RTS 以 25.3% 的漲幅在全球重要指數中排名首位；恆生指數、德國 DAX、法國 CAC40 指數分別上漲 20.79%、15.57%、10%，排名第二至四位。

同一時間，日經 225 指數以 7.54% 的跌幅排名墊底，那斯達克至數下跌 5.7%、孟買 Sensex30 指數下跌 4.8%，分列倒數第二和第三。

事實上，從 2024 年 10 月開始，印度股市便開始持續下跌。去年 9 月底以來，外國投資者淨賣出了價值約 250 億美元的印度股票，其中光是今年 2 月就賣出了 41 億美元。業內人士分析，印度股市下跌的主因是外國機構投資人大量撤資、印度經濟成長放緩以及全球貿易緊張局勢加劇。同時，印度上市公司獲利成長疲軟和估值過高也是原因之一。

而過去兩年推動美股牛市的科技「七巨頭」今年以來走勢也較為疲軟。 Choice 數據顯示，截至 3 月 7 日，特斯拉、輝達和亞馬遜今年以來分別下跌 34.96%、16.08%、9.18%。

投資界的「泡沫獵人」、知名價值投資者 Jeremy Grantham 警告，美國股市正處於「超級泡沫」之中，並預言「重大下跌」即將到來。

至於今年以來表現突出的歐洲股市，分析師認為，背後原因是歐洲股市估值更具吸引力、企業獲利水平提高、倉位輕，同時歐洲的政治、經濟前景正在改善，這些都為市場的潛在轉機提供了希望。

EPFR 數據顯示，今年以來歐洲市場的資金流入量顯著增加。隨著市場情緒改善及政策支持的推進，歐洲股市的估值修復可望成為全球資本配置的重要主題。

同時，多家外資機構對於中國資產的後市表現也較為樂觀。摩根資產管理認為，中國資產重估的過程才剛開始，遠遠沒有結束。隨著一系列政策的推出，市場可能會迎來「戴維斯雙擊」的過程——即在估值提升的同時，企業獲利也逐步改善，從而有望推動市場進入一個較好的投資階段。

富達國際表示，中國 AI 新創公司 DeepSeek 憑藉其創新模式崛起，以遠低於產業龍頭 OpenAI 的開發成本，建構出效率相當的模型，顯示著 AI 發展迎來重要轉折點。市場預計，中國 AI 公司將從中受益，吸引全球投資者對整體中國市場產生興趣。