近十年新高！科技股行情如火如荼 中國A股融資餘額突破1.9兆人民幣

2025-02-27 15:10

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最新數據顯示，中國 A 股融資餘額近日創下近十年新高，主要因為科技股行情持續火熱，並顯現市場做多行情高漲。

中國《證券時報》報導，截至周三 (26 日)，中國 A 股市場融資餘額突破 1.9 兆人民幣，為 2015 年 7 月 3 日以來新高，同時也是融資餘額時隔近十年來首次重新站上 1.9 兆人民幣大關。此外，融資餘額近期總體成長態勢迅猛，本月來累計成長近 1400 億人民幣。

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此外，在融資餘額周三突破 1.9 兆人民幣之前，A 股市場融資餘額與融券餘額之和周二 (25 日) 也重新突破 1.9 兆人民幣，創出最近三年多新高。

事實上，A 股市場融券餘額近日也有小幅增長，截至周三約為 117 億人民幣，較 1 月底成長超過 20 億人民幣，但總體仍保持在低位水準，融券餘額史上最高點曾超過 1700 億人民幣。

歷史數據顯示，2015 年 6 月，A 股市場的融資餘額與融券餘額之和曾達 2.27 兆人民幣的歷史峰值，而當前兩融餘額為 1.915 兆離歷史高點尚有一定距離。

代表多方力量的 A 股融資餘額大增背景是，今年 2 月以來，A 股科技股開啟一輪強勁攻勢，帶動市場做多熱情。本月至周三收盤為止，科技屬性比較明顯的科創 50 指數累計漲幅達 17.98%，A 股市場成交額近日也開始重返 2 兆人民幣以上。

Wind 數據顯示，若按申萬一級行業劃分，本月以來絕大多數行業獲得融資資金凈買入。具體來看，電子、計算機、機械設備、通信、電力設備行業融資資金累計凈買入額均超百億人民幣，其中電子、電腦業融資資金累計凈買入額均超過 200 億人民幣，上述行業含「科」量普遍較明顯。

至於綜合、建築材料、食品飲料、房地產、美容護理、紡織服飾等相對偏傳統的行業，在上述期間則受到融資資金冷落，呈現融資資金凈賣出或僅小幅凈買超的情形。

另外，非銀金融行業在上述期間也只獲得融資資金小幅凈買超。

若按融資餘額存量規模來看，截至周三收盤，電子、非銀金融、計算機、電力設備、醫藥生物行業融資餘額規模居前，均超過 1000 億人民幣，其中電子業融資餘額規模超過 2000 億，機械設備、汽車、基礎化工、有色金屬、通信、國防軍工、銀行、食品飲料等行業均超過 500 億元。