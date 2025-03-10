高效低成本！矽谷投資風向轉變 不再迷戀大模型改追捧AI Agent

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-10 09:52

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不久前，OpenAI、Anthropic 這樣的 AI 大廠還備受投資人追捧，每年投入數十億美元打造先進的大語言模型 (LLM)，但近來矽谷投資風向改變，轉而追捧 AI 智能體 (AI Agent)，曾經被瞧不起的 AI 應用公司，如今成了矽谷投資圈的當紅炸子雞。

進入矽谷任何一家創投機構，都會聽到他們興奮地聊起一些公司，例如提供 AI 聊天機器人、代碼編輯工具、醫療助手、客戶服務等各類軟體應用的新創企業。這些公司不再自己開發昂貴的 AI 模型，而是直接站在 OpenAI、Anthropic 等大公司巨人肩膀上，快速創造出高效、低成本的產品。

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這些公司賺錢的速度令人瞠目結舌，例如成立於 2022 年的 Harvey 去年底的收入突破 5000 萬美元，另一家明星企業 Anysphere 的代碼編輯器 Cursor 推出僅一年，年收入便衝破 1 億美元，創下軟體公司史上最快成長紀錄。

投資人對這些公司也趨之若鶩，Harvey 最近一輪融資拿到 3 億美元，估值高達 30 億美元，Anysphere 則在 1 月完成由著名投資機構 Thrive Capital 和 Andreessen Horowitz 領投的 1.05 億美元融資，估值達 25 億美元，還有一家提供 AI 程式設計工具的 Codeium，不用主動出去融資，就已經被投資人追著搶著給錢，估值達 30 億美元。

知名創投機構 Lightspeed 合夥人 Michael Mignano 把目前的 AI 熱潮跟當年蘋果推出 iPhone 後的手機 App 浪潮相提並論，認為隨著 AI 大模型普及，也會誕生數百萬種 AI 產品。

相比 OpenAI 等大公司需要鉅資購置晶片、搭建數據中心和招聘頂尖人才，這些 AI 應用公司投入極少資金，就能快速實現收入增長。

AI 客戶服務機器人公司 Decagon 執行長 Jesse Zhang 說：「現在非常明顯的一點就是，AI 應用公司才是投資的最佳選擇，因為錢和客戶都在這裡。大模型只會越來越便宜，越來越好用，最終得利的正是我們這些應用。」

但這些 AI 應用公司在快速成長的背後也有隱憂。首先，創辦人往往年輕且經驗不足，像是 Harvey 的執行長此前僅短暫當過律師，也坦誠自己創業前完全沒有經驗。

其次，過多的資金有時反而是壓力。AI 醫療助手公司 Abridge 執行長 Shiv Rao 說：「有錢不代表你非得去拿，那樣盲目擴張，很可能會讓公司迅速『消化不良』。」

此外，最嚴重的威脅可能來自上游的大模型公司。如果有一天 OpenAI 決定自己下場做類似應用，這些小企業的市場優勢可能瞬間被巨頭摧毀，就像蘋果曾模仿 App Store 上的小應用一樣。