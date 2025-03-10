從春晚紅到兩會！中國人形機器人產業蓄勢待發 專家：正處在爆炸性成長的前夕

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-10 12:40

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中國兩會在上周召開，期間人形機器人、人工智慧 + 及未來產業發展等議題成為熱議焦點，中國上周三 (5 日) 公布的政府工作報告提出「培育生物製造、量子科技、具身智慧、6G 等未來產業」、「大力發展智慧網聯新能源汽車、AI 手機和電腦、智能機器人等新一代智慧終端」，以及智慧製造裝備。

研究機器人 20 多年的全國政協委員、中國科學院自動化研究所研究員趙曉光說：「相信在政策強力支援下，中國在 AI、具身智慧領域的科學研究和技術創新將飛速發展。再過 10 到 15 年，我們很多人都能擁有人形機器人『助手』。」

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相較於人形機器人，工業機器人早已在汽車、太陽能等多個行業廣泛應用。根據中國國家市場監督管理總局數據，截至去年底，中國共有 45.17 萬家智慧機器人產業企業，註冊資本共計 64445.57 億元，企業數量較 2020 年底增 206.73%，較 2023 年底增 19.39%。中國國家統計局數據也顯示，2024 年中國工業機器人累計產量達到 55.6 萬套，年增率 14.2%。

中國全國政協委員、蕪湖機器人產業發展集團有限公司董事長兼總經理許禮進介紹，目前，國產機器人可靠性、安全性、易用性、魯棒性大幅提升，中小負載機器人領域已形成國際競爭力，且成本較國外品牌低 30%—50%。

中國連 11 年成為全球最大的工業機器人市場，近三年中國新增工業機器人裝機量佔全球一半以上，製造業機器人應用密度達到每萬名工人 470 台，10 年間增長近 19 倍，排名上升至全球第三。

至於機器人應用密度是否還會繼續提升？趙曉光指出，「設備更新」和「人工智慧 +」行動是相輔相成的。大模型和智慧機器人技術進一步廣泛應用能大幅提高生產效率和產品品質，降低資源消耗，「今年政府工作報告明確，要持續推進『人工智慧 +』行動，未來中國機器人的應用密度、具身智慧設備的應用密度將會不斷提高」。

AI 大模型讓機器人有一個更聰明「大腦」。趙曉光解釋道：「如果沒有大模型，機器人只能靠固定的程式設計來執行指令，對任務的適應能力和服務能力就會差很多。」

AI 大模型帶來的新突破，正推動人形機器人加速發展。從政策面看，北京、廣東、四川等多地在今年工作任務中，對人形機器人或具身智慧等未來產業作出重點部署。

北京市科學技術委員會等部門上月底聯合發佈《北京具身智慧科技創新與產業培育行動計劃（2025—2027 年）》，到 2027 年，圍繞具身大小腦模型、具身智慧晶元、全身運動控制等方面突破不少於 100 項關鍵技術，產出不少於 10 項國際領先的軟硬體產品。

高盛此前預測，到 2035 年，全球人形機器人出貨量將達 140 萬台，市場規模約 380 億美元。

全國政協委員、新希望集團董事長劉永好說，新希望投資了多家機器人公司，並探索機器人與傳統產業場景的應用結合。

全國政協委員、中國電子學會理事長徐曉蘭指出，人形機器人正在成為新一代電子資訊技術的集大成者。在企業、政府、應用方等各方合力作用下，中國人形機器人產業正處於「井噴前夜」，有望成為繼電腦、智慧手機、新能源汽車之後又一顛覆性產品。

多位代表委員表示，人形機器人已進入小規模商業應用階段，但離大規模普及尚需時日，仍需圍繞產業生態和產業鏈持續發力。

降低製造成本是實現廣泛普及的前提。劉永好說：「我期盼人形機器人能夠進入千家萬戶，可能的話我要買一個，但是價格要適當。」

加強政策多維度支援、進一步完善產業生態也很必要。趙曉光說：「特別需要有更多的應用場景，讓具身智慧設備去『實戰』。在實踐中，我們才能夠發現設備、軟體、模型訓練的不足，從而積累更多的經驗，把能遇到的問題全部解決。這個過程非常重要。」