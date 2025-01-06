鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態STLD-US的目標價調降至135元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)提出目標價估值：中位數由140元下修至135元，調降幅度3.57%。其中最高估值165元，最低估值107元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予鋼鐵動態評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀2位。
鋼鐵動態今(6日)收盤價為113.15元。近5日股價下跌3.57%，標普指數下跌0.48%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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