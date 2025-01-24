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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態STLD-US的目標價調升至140元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)提出目標價估值：中位數由135元上修至140元，調升幅度3.7%。其中最高估值165元，最低估值106元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予鋼鐵動態評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀2位。

鋼鐵動態今(24日)收盤價為122.37元。近5日股價下跌3.7%，標普指數上漲3.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股STLD市場預估目標價

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