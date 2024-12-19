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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至8.32元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾可(NUE-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.48元下修至8.32元，其中最高估值8.7元，最低估值7.95元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.7(8.7)11.0913.99
最低值7.95(7.95)6.539.19
平均值8.36(8.38)8.611.59
中位數8.32(8.48)8.3411.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值309.45億343.98億358.51億
最低值301.73億286.85億307.85億
平均值304.98億308.03億334.71億
中位數304.20億306.28億334.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.142.3623.1628.7918.00
營業收入225.89億201.40億364.84億415.12億347.14億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNUE

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