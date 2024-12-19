鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至8.32元，預估目標價為165.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾可(NUE-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.48元下修至8.32元，其中最高估值8.7元，最低估值7.95元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.7(8.7)
|11.09
|13.99
|最低值
|7.95(7.95)
|6.53
|9.19
|平均值
|8.36(8.38)
|8.6
|11.59
|中位數
|8.32(8.48)
|8.34
|11.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|309.45億
|343.98億
|358.51億
|最低值
|301.73億
|286.85億
|307.85億
|平均值
|304.98億
|308.03億
|334.71億
|中位數
|304.20億
|306.28億
|334.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.14
|2.36
|23.16
|28.79
|18.00
|營業收入
|225.89億
|201.40億
|364.84億
|415.12億
|347.14億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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