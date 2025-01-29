鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.07元，預估目標價為153.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.55元下修至7.07元，其中最高估值10.13元，最低估值4.25元，預估目標價為153.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.13(10.13)
|14.23
|13.9
|17.01
|最低值
|4.25(3.98)
|7.95
|12.67
|17.01
|平均值
|7.67(7.75)
|10.82
|13.29
|17.01
|中位數
|7.07(7.55)
|10.92
|13.29
|17.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|331.63億
|348.50億
|366.49億
|402.29億
|最低值
|286.85億
|319.60億
|366.49億
|402.29億
|平均值
|306.85億
|333.58億
|366.49億
|402.29億
|中位數
|306.28億
|335.68億
|366.49億
|402.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.36
|23.16
|28.79
|18.00
|8.46
|營業收入
|201.40億
|364.84億
|415.12億
|347.14億
|307.34億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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