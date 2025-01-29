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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.07元，預估目標價為153.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.55元下修至7.07元，其中最高估值10.13元，最低估值4.25元，預估目標價為153.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.13(10.13)14.2313.917.01
最低值4.25(3.98)7.9512.6717.01
平均值7.67(7.75)10.8213.2917.01
中位數7.07(7.55)10.9213.2917.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值331.63億348.50億366.49億402.29億
最低值286.85億319.60億366.49億402.29億
平均值306.85億333.58億366.49億402.29億
中位數306.28億335.68億366.49億402.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.3623.1628.7918.008.46
營業收入201.40億364.84億415.12億347.14億307.34億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNUE

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