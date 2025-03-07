鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯FOX-US的目標價調升至57.5元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對福斯(FOX-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至57.5元，調升幅度4.55%。其中最高估值66元，最低估值45元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予福斯評價：積極樂觀7位、保持中立14位、保守悲觀2位。
福斯今(7日)收盤價為51.5元。近5日股價下跌4.55%，標普指數下跌2.1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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