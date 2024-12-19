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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯FOX-US的目標價調升至47元，幅度約3.3%

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對福斯(FOX-US)提出目標價估值：中位數由45.5元上修至47元，調升幅度3.3%。其中最高估值62元，最低估值39元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予福斯評價：積極樂觀10位、保持中立13位、保守悲觀1位。

福斯今(19日)收盤價為47.335元。近5日股價上漲3.3%，標普指數上漲0.26%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FOX市場預估目標價

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