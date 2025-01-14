鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯FOX-US的目標價調升至49元，幅度約4.26%
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對福斯(FOX-US)提出目標價估值：中位數由47元上修至49元，調升幅度4.26%。其中最高估值62元，最低估值39元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予福斯評價：積極樂觀10位、保持中立12位、保守悲觀1位。
福斯今(14日)收盤價為45.94元。近5日股價下跌4.26%，標普指數下跌2.33%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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