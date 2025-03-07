〈日股收盤〉日經225指數下殺817點 半年來首度跌破3萬7點關口

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-07 16:00

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受到川普關稅政策、美股下跌影響，日本股市週五 (7 日) 開盤跳水，一度狂殺 900 點，日經 225 指數(NKY) 終場收跌 817 點或 2.2%，報 36,887 點，創半年來新低、摜破 3 萬 7 點關口。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場跌 1.56% 或 42.82 點，收 2,708.59 點。

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焦點股部分，川普的新關稅政策可能會讓美國電玩遊戲售價大漲，任天堂重挫 9.22%，索尼下跌 4.24%。

外媒分析，目前多數電玩主機都是在中國製造，且零組件也是由中國來供應。因此川普 4 日把中國製造後，再銷往美國的產品關稅，從 10% 提高至 20%，相關產業受到嚴重衝擊。

英國投顧業者 Libra Investments 表示，年到目前表現亮眼的遊戲類股，終究也要面臨到被賣出的壓力，因投資人要彌補其它類股所產生的損失。

受到美國科技股拖累，日本半導體類股也倒地，東京威力科創下跌 3.05%、愛德萬測試下跌 2.34%、DISCO 跌 1.54%。