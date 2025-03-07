陸AI牛市帶飛全球？高盛上調MSCI新興市場目標價 瑞銀：陸股反彈後仍有投資價值

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-07 12:00

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瑞銀 (UBS) 近來發佈一份關於新興市場與亞太地區股票策略的報告，聚焦新興市場整體表現、各地投資前景以及深入剖析中國股市反彈進程。

今年以來，新興市場表現普通，MSCI 新興市場指數年初至今僅上漲約 2%，低於已開發市場的 3% 漲幅，若剔除中國，新興市場表現更弱，將跑輸發達市場 5%。

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自瑞銀去年 4 月上調中國股市評等後，MSCI 中國指數在 12 個月內大漲 40%。目前，中國股市估值雖有所回升，但相較於歷史平均水準仍有差距。與新興市場其他國家和美國相比，中國股市存在較大的估值修復空間。

瑞銀認為，儘管近期股市上漲後可能面臨盤整，但中國股市跑贏的可能性更大，因此維持對中國股市的增持評級。

瑞銀也指出，川普的「美國優先投資政策」恐使美國退休金和捐贈基金停止投資部分中國股票，但非美資金流入中國的規模比美國資金更大且增速更快。同時，中國國內資金流入股市的態勢強勁，南下資金已接近歷史高點，對外國資金流出風險起到一定的抵消作用。

至於關稅風險跟晶片禁令，瑞銀認為關稅對中國上市公司的直接影響較小，對經濟的間接影響與其他市場相當。從新興市場相對角度看，其他市場對關稅風險的定價可能更低。晶片出口限制主要是地緣政治和戰略問題，對中國股市的實際影響較小。MSCI 中國的大型 AI 股票在重要市場與美國同行競爭時，並不處於明顯劣勢。

其他新興市場方面，瑞銀則指各地投資前景分化。印度股市自去年 9 月高點下跌約 20% 後，當前本益比為 30 倍，相比 10 年歷史平均有 14% 溢價，相比新興市場有 60% 溢價，較高估值令外資短期難以積極進入印度市場。

在韓國和台灣市場中，考慮到兩者的估值差異，瑞銀更看好韓國，給予中性評等，對台灣則維持減持評等。

此外，瑞銀對南非和馬來西亞則持樂觀態度。南非改革推進，估值合理，大馬宏觀經濟穩定，地緣政治風險較低。

另一投行高盛周四 (6 日) 也出具研究報告看好 AI 推動的中國股市上漲也可能提振其他市場。

高盛將 MSCI 新興市場指數的 12 個月目標指數上調 3%，從 1190 點上調至 1220 點，顯示該指數較當前水準有 11% 上漲潛力。上調反映出高盛最近對其 MSCI 中國目標公司的調整，原因是 AI 的採用對估值的影響。