鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADRYMM-US的目標價調升至15.09元，幅度約6.7%
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)提出目標價估值：中位數由14.15元上修至15.09元，調升幅度6.7%。其中最高估值19.38元，最低估值7.52元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Full Truck Alliance Co Ltd - ADR評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR今(27日)收盤價為11.764元。近5日股價下跌6.7%，標普指數下跌2.84%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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