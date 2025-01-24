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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - UnitPAA-US的目標價調升至22元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)提出目標價估值：中位數由21元上修至22元，調升幅度4.76%。其中最高估值25元，最低估值17.5元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Plains All American Pipeline LP - Unit評價：積極樂觀9位、保持中立8位、保守悲觀2位。

Plains All American Pipeline LP - Unit今(24日)收盤價為20.57元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲3.05%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PAA市場預估目標價

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Plains All American Pipeline LP - Unit20.57-0.10%

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