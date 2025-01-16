鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.4元上修至1.43元，其中最高估值1.84元，最低估值0.77元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.84(1.84)
|1.85
|1.94
|1.92
|最低值
|0.77(0.77)
|0.91
|0.94
|1.08
|平均值
|1.35(1.33)
|1.46
|1.5
|1.5
|中位數
|1.43(1.4)
|1.56
|1.53
|1.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|545.61億
|649.44億
|613.85億
|565.63億
|最低值
|492.78億
|487.09億
|481.48億
|486.88億
|平均值
|514.62億
|546.34億
|547.33億
|526.26億
|中位數
|512.57億
|535.54億
|548.24億
|526.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.83
|0.55
|1.19
|1.40
|營業收入
|235.91億
|427.17億
|571.04億
|487.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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