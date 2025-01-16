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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.4元上修至1.43元，其中最高估值1.84元，最低估值0.77元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.84(1.84)1.851.941.92
最低值0.77(0.77)0.910.941.08
平均值1.35(1.33)1.461.51.5
中位數1.43(1.4)1.561.531.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值545.61億649.44億613.85億565.63億
最低值492.78億487.09億481.48億486.88億
平均值514.62億546.34億547.33億526.26億
中位數512.57億535.54億548.24億526.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-3.830.551.191.40
營業收入235.91億427.17億571.04億487.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAA

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