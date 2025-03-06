美國中情局證實：美方已切斷對烏克蘭情報支援

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-06 09:10

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美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基吵崩後，據《CNN》報導，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫周三（5 日）表示，美方已切斷對烏克蘭的情報支援。

當被問及美國是否切斷了與烏克蘭的合作時，拉特克利夫回應稱，川普對澤倫斯基是否致力於俄烏和平進程提出了質疑，決定暫停情報支援和武器供應。

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「在軍事和情報支持方面，暫停這種情況確實發生了。」拉特克利夫說。

然而，拉特克利夫稱預計美方應該很快就會結束暫停對烏情報支援和武器供應。

拉特克利夫說，他希望暫停能夠儘快解除，並強調他致力於美烏合作，推動和平進程。

另據《BBC》報導，白宮國安顧問瓦爾茲也告訴記者，美國暫停與烏克蘭共享情報。

烏克蘭表示，幾個小時前，所有情報交換都被停止了，切斷情報支援導致烏軍難以對俄羅斯境內目標發動攻擊，也會讓俄軍獲得相當大的優勢。

除了美方停止情報共享外，美國政府還禁止盟友向烏克蘭提供情報。一位美國官員透露，除了烏克蘭保護部隊所需情報，暫停了其他所有情報。

上月 28 日，澤倫斯基與川普在白宮不歡而散，在這場衝突中，川普感覺沒受到尊重，因此下令減少或停止對烏克蘭的援助。