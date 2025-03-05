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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unum集團UNM-US的目標價調升至93.5元，幅度約3.89%

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Unum集團(UNM-US)提出目標價估值：中位數由90元上修至93.5元，調升幅度3.89%。其中最高估值108元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Unum集團評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Unum集團今(5日)收盤價為77.96元。近5日股價上漲3.89%，標普指數下跌2.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股UNM市場預估目標價

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