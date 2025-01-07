鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unum集團UNM-US的目標價調升至78.5元，幅度約3.97%
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 00:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Unum集團(UNM-US)提出目標價估值：中位數由75.5元上修至78.5元，調升幅度3.97%。其中最高估值96元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Unum集團評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Unum集團今(7日)收盤價為73.36元。近5日股價下跌3.97%，標普指數下跌0.48%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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