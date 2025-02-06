鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unum集團UNM-US的目標價調升至85元，幅度約3.66%
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 06:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Unum集團(UNM-US)提出目標價估值：中位數由82元上修至85元，調升幅度3.66%。其中最高估值97元，最低估值73元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Unum集團評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Unum集團今(6日)收盤價為77.72元。近5日股價下跌3.66%，標普指數上漲0.37%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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