search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unum集團UNM-US的目標價調升至85元，幅度約3.66%

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 06:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Unum集團(UNM-US)提出目標價估值：中位數由82元上修至85元，調升幅度3.66%。其中最高估值97元，最低估值73元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Unum集團評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Unum集團今(6日)收盤價為77.72元。近5日股價下跌3.66%，標普指數上漲0.37%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股UNM市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Unum集團77.722.33%

延伸閱讀


Empty