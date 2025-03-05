高薪新鮮人職缺來了 和泰車啟動2025校園招募計畫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-05 10:46

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平均年薪破 260 萬元的車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (5) 日宣布啟動 2025 校園招募計畫，隨著企業不斷創新和成長，釋出近 20 個職缺，涵蓋資訊、行銷、企劃等多元專業。

和泰車除代理 TOYOTA、Lexus 和 HINO 外，近年更積極拓展多元事業領域，推動 MaaS(Mobility as a Service) 移動服務，並深耕 ESG。

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和泰車表示，視員工為推動企業成長的核心動力，提供有競爭力的薪資福利，依 2024 年 7 月 1 日證交所公告，2023 年和泰汽車非主管員工平均年薪 263 萬元，於上市公司排行第 9 名，學士起敘薪達 4.4 萬元、碩士起敘薪達 5 萬元，更有每年穩定調薪、旅遊補助 5 萬元、3 個月年終獎金、優於法令的特殊假等豐富福利。