陸AI再突破！科大訊飛全面升級全國產星火X1模型 醫療、教育產品煥新升級

2025-03-05 14:30

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中國目前唯一採用全國產算力訓練的深度推理大模型星火 X1 周一 (3 日) 全面升級，單機部署成本驟降，徹底顛覆行業應用門檻。

中國 AI 媒體《新智元》報導，時隔一個半月，科大訊飛 (002230-CN) 的星火 X1 在數學能力上大幅躍升，僅以 70B 參數規模，便追平 ChatGPT o1 和 DeepSeek-R1，尤其是在競賽級難題上再攀高峰，在中小學實用任務，更是全面領先 DeepSeek-R1。令人振奮的是，這一切全是在全國產算力平台上實現的。

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不用依賴昂貴的輝達 GPU，星火 X1 用更小的規模、更少算力，就能對標 671B 滿血版 R1 和 o1，充分證明演算法創新在國產算力上的巨大潛力。

從醫療到教育，從政務到司法，70B 的星火 X1 正以更低成本、更高效率，加速釋放出行業的無限潛力。

今年 1 月 15 日，星火 X1 首次亮相便在多項指標媲美國際領先水準。此次全面升級也讓星火 X1 不僅「會算」，而且「會想」。

同時，星火 X1 在中小學數學作業的批改、輔導以及題目推薦等任務上，已經展現出明顯的優勢，還有新增的「識圖答題」功能讓體驗再升級，只需截圖上傳題目，即可快速獲取解答。

這份亮眼成績單背後，離不開科大訊飛的兩大技術創新。首先，透過高效領域數據自動化挖掘，以及多類型數據合成演算法，構建出海量數學領域的預訓練數據。

其次，基於評語模型與 RL 演算法，激發大模型長思維鏈的能力，以及在推理過程中的反思驗證，進一步提升推理結果的準確性。

具體來看，70B 模型擁有 700 億參數，若每個參數以 8 位浮點數 (1 位元節) 存儲，則參數記憶體需求為 70GB，而 671B 模型如 DeepSeek-R1 擁有 6710 億參數，其參數記憶體需求為 671GB。

單機若配備 8 張 H800 GPU，一台不僅能容納 70B 模型，還能實現出色的併發性能，而 671B 的模型則需要至少 2 台機器才能跑。

星火 X1 的 70B 含金量，不僅在於性能，更在於用更低的成本撬動更大的行業價值。

目前，全新升級後的星火 X1 正為各行各業的應用，注入新動能。在醫療領域，科大訊飛首發深度推理星火醫療大模型 X1，並將其正式落地旗下 AI 健康助手應用「訊飛曉醫」。

在教育場域的應用方面，科大訊飛再次給出創新性答案，讓 AI 不僅會教，還能會想。基於星火 X1 的星火教師助手也迎來升級，通過教學思維可視化，為老師打造從備課到課堂的全流程智慧助手。

課堂之外，家庭學習場景也迎來了革新，科大訊飛推出首款「訊飛星火 + DeepSeek」雙引擎學習機—T30 系列，兩個聰明大腦強強聯合，打造出一位診斷超快、推薦超准、輔導超細的「AI 老師」。

值得一提的是，科大訊飛還與華為強強聯手發佈全新升級的「星火一體機」—4U 訓推一體機和 2U 推理一體機。從算力、模型、訓練、推理到應用，一體機通過全國產化架構，為政企提供安全高效的 AI 底座。

此次升級還深度融合訊飛星火與 DeepSeek 的雙引擎能力，讓行業知識能力提升 30%，模型幻覺率下降 10%。