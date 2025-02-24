鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至2.06元，預估目標價為10.43元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.06元，其中最高估值2.16元，最低估值1.88元，預估目標價為10.43元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.16(2.31)
|4.31
|4.8
|最低值
|1.88(1.47)
|3.16
|3.14
|平均值
|2.04(1.98)
|3.79
|3.98
|中位數
|2.06(1.99)
|3.91
|4.02
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|656.18億
|705.19億
|769.28億
|最低值
|633.37億
|669.02億
|665.96億
|平均值
|647.04億
|685.54億
|703.50億
|中位數
|648.28億
|683.22億
|690.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.31
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|營業收入
|496.40億
|528.96億
|551.49億
|675.13億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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