資本仍力捧封閉AI模型公司 Anthropic完成E輪融資 估值飆升至615億美元

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 11:20

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Anthropic，OpenAI 的強力競爭對手，近日宣布成功完成 35 億美元的 E 輪融資，公司的估值已達 615 億美元。

這輪融資由 Lightspeed Venture Partners 領投，吸引了包括 Salesforce Ventures、Cisco Investments、Fidelity Management & Research Company、General Catalyst、D1 Capital Partners、Jane Street、Menlo Ventures 和 Bessemer Venture Partners 在內的多家知名投資機構參與。

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Anthropic 在公告中表示，此次融資將推動其下一代人工智慧系統的開發，擴大運算能力，深化在機械可解釋性和一致性方面的研究，並加速國際擴張。這是近期人工智慧領域規模較大的融資之一，業內人士分析認為，此次融資事件反映出在 DeepSeek 崛起和開源 AI 技術廣泛影響的背景下，投資機構對封閉 AI 基礎模型公司的信心並未減弱。

Anthropic 由 Dario Amodei 和 Daniela Amodei 於 2021 年創立。 Dario 曾擔任 OpenAI 研究副總裁，而 Daniela 則在 OpenAI 擔任安全與政策副總裁。兩人因對 OpenAI 發展路線分歧而與創辦人 Sam Altman 分道揚鑣，隨後集結多位前 OpenAI 員工創立自己的 AI 公司。

2023 年 3 月，Anthropic 推出了 AI 模型 Claude，旨在與 ChatGPT 競爭。至今，該公司融資總額已達到 182 億美元，估值在短短幾年內增長了數倍，憑藉最新一輪融資，Anthropic 已成為全球最大的人工智慧新創公司之一，奮起直追 OpenAI。

在封閉 AI 模型賽道，Anthropic 的產品性能和商業發展勢頭迅猛。在本輪融資之前，該公司剛剛發布了最新模型產品 Claude 3.7 Sonnet 和 Claude Code，在編碼能力、前端 Web 開發、一般推理和多模態能力等多個方面表現出色。定價方面，Claude 3.7 Sonnet 在標準和擴展思維模式下的價格與前代產品相同：每百萬輸入代幣 3 美元，每百萬輸出代幣 15 美元（其中包括思考代幣），此外還有針對 Pro、Team 及企業用戶的訂閱費用。

Anthropic 的快速崛起得益於來自兩大美國科技巨頭的戰略投資支持，這使其能夠直接與 OpenAI 和微軟的 AI 陣營競爭。根據投融資數據平台 Crunchbase 統計，亞馬遜已向 Anthropic 投資了 80 億美元，使 AWS 成為 Claude 的主要雲端和培訓合作夥伴以及獨家雲端服務供應商。亞馬遜也與 Anthropic 合作推出了升級版虛擬助理體驗 Alexa + 以及人工智慧晶片 Trainium。同時，Google 也向 Anthropic 投資超過 30 億美元，進一步施壓 OpenAI。

與日益專注於開發消費級應用程式的 OpenAI 不同，Anthropic 主要定位為 B2B 技術供應商，利用其模型幫助其他公司進行整合開發。 Anthropic 在程式碼產生和軟體開發能力方面的技術優勢吸引了許多企業客戶，從新創公司 Cursor 和 Replit 到跨國公司 Zoom、Snowflake 和輝瑞等。 Replit 利用 Claude 模型提供支持，收入成長了約 10 倍；湯森路透的稅務平台 CoCounsel 使用 Claude 協助稅務專業人士，Novo Nordisk 則將臨床研究報告撰寫時間從 12 週縮短到 10 分鐘。

儘管 Claude 在編碼能力方面剛創下行業新高，但 Anthropic 宣稱「在未來幾個月內將會進一步提升」。隨著 AI 模型變得越來越強大，Anthropic 在成立之初就強調 “更注重安全”，提前設計了擴展政策（RSP）及安全等級（ASL）框架，以應對日益嚴重的風險。