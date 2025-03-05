資本仍力捧封閉AI模型公司 Anthropic完成E輪融資 估值飆升至615億美元
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 11:20
Anthropic，OpenAI 的強力競爭對手，近日宣布成功完成 35 億美元的 E 輪融資，公司的估值已達 615 億美元。
這輪融資由 Lightspeed Venture Partners 領投，吸引了包括 Salesforce Ventures、Cisco Investments、Fidelity Management & Research Company、General Catalyst、D1 Capital Partners、Jane Street、Menlo Ventures 和 Bessemer Venture Partners 在內的多家知名投資機構參與。
Anthropic 在公告中表示，此次融資將推動其下一代人工智慧系統的開發，擴大運算能力，深化在機械可解釋性和一致性方面的研究，並加速國際擴張。這是近期人工智慧領域規模較大的融資之一，業內人士分析認為，此次融資事件反映出在 DeepSeek 崛起和開源 AI 技術廣泛影響的背景下，投資機構對封閉 AI 基礎模型公司的信心並未減弱。
Anthropic 由 Dario Amodei 和 Daniela Amodei 於 2021 年創立。 Dario 曾擔任 OpenAI 研究副總裁，而 Daniela 則在 OpenAI 擔任安全與政策副總裁。兩人因對 OpenAI 發展路線分歧而與創辦人 Sam Altman 分道揚鑣，隨後集結多位前 OpenAI 員工創立自己的 AI 公司。
2023 年 3 月，Anthropic 推出了 AI 模型 Claude，旨在與 ChatGPT 競爭。至今，該公司融資總額已達到 182 億美元，估值在短短幾年內增長了數倍，憑藉最新一輪融資，Anthropic 已成為全球最大的人工智慧新創公司之一，奮起直追 OpenAI。
在封閉 AI 模型賽道，Anthropic 的產品性能和商業發展勢頭迅猛。在本輪融資之前，該公司剛剛發布了最新模型產品 Claude 3.7 Sonnet 和 Claude Code，在編碼能力、前端 Web 開發、一般推理和多模態能力等多個方面表現出色。定價方面，Claude 3.7 Sonnet 在標準和擴展思維模式下的價格與前代產品相同：每百萬輸入代幣 3 美元，每百萬輸出代幣 15 美元（其中包括思考代幣），此外還有針對 Pro、Team 及企業用戶的訂閱費用。
Anthropic 的快速崛起得益於來自兩大美國科技巨頭的戰略投資支持，這使其能夠直接與 OpenAI 和微軟的 AI 陣營競爭。根據投融資數據平台 Crunchbase 統計，亞馬遜已向 Anthropic 投資了 80 億美元，使 AWS 成為 Claude 的主要雲端和培訓合作夥伴以及獨家雲端服務供應商。亞馬遜也與 Anthropic 合作推出了升級版虛擬助理體驗 Alexa + 以及人工智慧晶片 Trainium。同時，Google 也向 Anthropic 投資超過 30 億美元，進一步施壓 OpenAI。
與日益專注於開發消費級應用程式的 OpenAI 不同，Anthropic 主要定位為 B2B 技術供應商，利用其模型幫助其他公司進行整合開發。 Anthropic 在程式碼產生和軟體開發能力方面的技術優勢吸引了許多企業客戶，從新創公司 Cursor 和 Replit 到跨國公司 Zoom、Snowflake 和輝瑞等。 Replit 利用 Claude 模型提供支持，收入成長了約 10 倍；湯森路透的稅務平台 CoCounsel 使用 Claude 協助稅務專業人士，Novo Nordisk 則將臨床研究報告撰寫時間從 12 週縮短到 10 分鐘。
儘管 Claude 在編碼能力方面剛創下行業新高，但 Anthropic 宣稱「在未來幾個月內將會進一步提升」。隨著 AI 模型變得越來越強大，Anthropic 在成立之初就強調 “更注重安全”，提前設計了擴展政策（RSP）及安全等級（ASL）框架，以應對日益嚴重的風險。
綜合來看，人工智慧價值競賽的實際意義不僅在於大規模訓練成本投入和效能對比，更在於加速建構企業實際上可以信任、擴展和依賴的人工智慧系統。將前沿研究與實際企業需求結合，才能在這場 AI 競賽中佔據獨特的地位。
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